У Мелітополі збільшилася кількість російських військ - мер

16:17 23 грудня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області збільшилася кількість ворожих військ.



Про це на брифінгу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На минулі вихідні приїхала велика кількість кадирівців, які роз'їжджають містом на своїх "тиграх", оснащених кулеметами. Бачимо, що підрозділ, що заїхав, узяв під свій контроль усі блок-пости від Мелітополя до Василівки. Також до їхнього функціоналу входить кураторство", контроль за "мобіками", які також масово заїжджають до міст", - сказав мер.

За його словами, зараз у Мелітополі масово проводиться накопичення ворожих військ та спостерігається ротація росіян на території міста та району. Це відбувається через те, що ЗСУ ліквідують російські угруповання у Токмаку та Пологах і війська переїжджають до інших місць, зазначив Федоров.

У них наростає паніка, але одразу зазначу: ніхто не біжить. І вчора в цих селищах були тренування і миттєво з усіх шкіл та дитсадків забрали дітей та сказали підготуватися до евакуації", - сказав він.



Мер Мелітополя додав, що загарбники перекрили "зубами дракона" (бетонні загородження) центр міста та деякі квартали.