У Мелітополі українські сили опору ліквідують російських окупантів - Міноборони України

19:22 13 квітня Київ, Україна

На Запоріжжі, у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі, сили опору ліквідували 70 військовослужбовців рф та "кадирівців".



Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04.2022 ліквідовано 70 військовослужбовців рф під час нічних патрулювань у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, у тому числі "кадирівці", - зазначили у ГУР.

Причиною смерті російських окупантів є ножові та вогнепальні поранення.

"Інформацію про точну кількість убитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує", - наголосили українські розвідники.

За попередньою інформацією, це результат роботи українського руху опору Мелітополя. Окупанти не можуть знайти осіб, які причетні до знищення військовослужбовців рф, додали в ГУР.