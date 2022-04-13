У Мелітополі українські сили опору ліквідують російських окупантів - Міноборони України

На Запоріжжі, у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі, сили опору ліквідували 70 військовослужбовців рф та "кадирівців".
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Причиною смерті російських окупантів є ножові та вогнепальні поранення.
За попередньою інформацією, це результат роботи українського руху опору Мелітополя. Окупанти не можуть знайти осіб, які причетні до знищення військовослужбовців рф, додали в ГУР.
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