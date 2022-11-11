У Мелітополі скоєно замах на гауляйтера Андрія Бойка

11:42 11 листопада Київ, Україна

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про замах на чергового колаборанта – «заступника міністра з культури, спорту та туризму» Запорізької області Андрія Бойка.

«Гучно і гаряче почався ранок для чергового колаборанта у Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкає колабораціоніст Андрій Бойко», - повідомив Федоров.

Зраднику вдалося вижити. Зараз він із контузією перебуває у лікарні.