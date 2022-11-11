У Мелітополі скоєно замах на гауляйтера Андрія Бойка

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про замах на чергового колаборанта – «заступника міністра з культури, спорту та туризму» Запорізької області Андрія Бойка.
Зраднику вдалося вижити. Зараз він із контузією перебуває у лікарні.
Нагадаємо, цього тижня загинув колабораціоніст із окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов. Причиною стало якесь «ДТП», винуватцем якого, як пишуть прокремлівські ЗМІ, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр. Стверджується, що водій Стремоусова намагався уникнути зіткнення, але не впорався з керуванням.
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