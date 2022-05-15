У Мелітополі силами СБУ розкрито створення фейкової "громади"

В умовах навіть гібридної війни ніхто не скасовував заклик бути пильним. Ворог не дрімає. Так, за повідомленням пресслужби відомства, Служба безпеки України (СБУ) припинила чергову спробу дестабілізації суспільно-політичної ситуації в південно-східних регіонах України. Зловмисники планували сформувати псевдодержавні утворення в Мелітополі.
Організатори фейкової "громади" закликали громадян не визнавати українські органи влади.
За даними слідства, кілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування для розхитування ситуації в регіоні. Для цього вони провели фіктивні "установчі" збори і обрали так званого "уповноваженого суспільством".
Щоб залучити до своїх лав "однодумців", зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників:
- печатки псевдодержавного утворення;
- комп'ютерну техніку та документальні матеріали з доказами протиправної діяльності.
Вилучені матеріали направлені на експертизу.
В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.
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