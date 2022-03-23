У Мелітополі росіяни взяли в заручники батька місцевої журналістки та вимагають, щоб вона повернулася до міста

17:08 23 березня Київ, Україна

У Мелітополі російські окупанти взяли у заручники 75-річного батька місцевої журналістки Світлани Залізецької – Йосипа Залізецького. Росіяни вимагають, щоб журналістка повернулася до міста.



Про це Світлана Залізецька повідомила на сторінці у Фейсбуці.



Троє окупантів, двоє з яких були у військовій формі зі зброєю, а один у цивільному, увірвалися до будинку Залізецької, де перебували її мати та батько, 23 березня близько 7 години ранку.



Залізецька є членом Національної спілки журналістів України, директором «Головної газети Мелітополя» та видання «РІА-Мелітополь». Вона залишила місто після того, як з нею провела бесіду колаборантка Галина Данильченко - її російські окупанти назвали "виконавцем обов'язків міського голови" після викрадення чинного міського голови Івана Федорова.

"Данильченко провела попередню "профілактичну" бесіду. Наступна зустріч мала бути з комендантом. Її результат був прогнозований, тож я покинула місто. Інакше сиділа б у катівнях, як мер Іван Федоров, громадська активістка Ольга Гайсумова та Сергій Прийма, якого досі тримають у неволі”, – каже жінка.

Росіяни, що прийшли до будинку Залізецького, обшукали там усе та знайшли серед документів "карту поляка".

"Стали питати у мами про родичів у Польщі. Батька вони відвезли у невідомому напрямку. Телефони батьків забрали. Вимогу передали мені через близьких. Вона одна – повернеться додому лише після того, як я прийду до них”, – каже журналістка.

Залізецька пояснила окупантам, що знаходиться не в місті, проте вони не слухають і не кажуть її рідним, куди відвезли 75-річного чоловіка. Батько журналістки переніс інсульт, а мати – інфаркт із зупинкою серця.

“Я розцінюю такі дії окупаційних сил російської федерації як тероризм. Взявши в заручники мого старого батька, вони намагаються домогтися співпраці або вимагати зупинити роботу сайту... Такі методи впливу вважаю нацистськими. Якщо з моїми батьками щось трапиться, це буде на совісті росії», – каже журналістка.

Залізецька вже звернулася до Національної спілки журналістів України та просить допомоги у міжнародних організацій, щоб звільнити батька. У коментарях до її публікації голова НСЖУ Сергій Томиленко написав, що спілка вимагає негайного звільнення Йосипа Залізецького.



Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти систематично викрадають активістів та журналістів.