У Мелітополі росіяни взяли в заручники батька місцевої журналістки та вимагають, щоб вона повернулася до міста

У Мелітополі російські окупанти взяли у заручники 75-річного батька місцевої журналістки Світлани Залізецької – Йосипа Залізецького. Росіяни вимагають, щоб журналістка повернулася до міста.
Про це Світлана Залізецька повідомила на сторінці у Фейсбуці.
Троє окупантів, двоє з яких були у військовій формі зі зброєю, а один у цивільному, увірвалися до будинку Залізецької, де перебували її мати та батько, 23 березня близько 7 години ранку.
Залізецька є членом Національної спілки журналістів України, директором «Головної газети Мелітополя» та видання «РІА-Мелітополь». Вона залишила місто після того, як з нею провела бесіду колаборантка Галина Данильченко - її російські окупанти назвали "виконавцем обов'язків міського голови" після викрадення чинного міського голови Івана Федорова.
Про це Світлана Залізецька повідомила на сторінці у Фейсбуці.
Троє окупантів, двоє з яких були у військовій формі зі зброєю, а один у цивільному, увірвалися до будинку Залізецької, де перебували її мати та батько, 23 березня близько 7 години ранку.
Залізецька є членом Національної спілки журналістів України, директором «Головної газети Мелітополя» та видання «РІА-Мелітополь». Вона залишила місто після того, як з нею провела бесіду колаборантка Галина Данильченко - її російські окупанти назвали "виконавцем обов'язків міського голови" після викрадення чинного міського голови Івана Федорова.
Росіяни, що прийшли до будинку Залізецького, обшукали там усе та знайшли серед документів "карту поляка".
Залізецька пояснила окупантам, що знаходиться не в місті, проте вони не слухають і не кажуть її рідним, куди відвезли 75-річного чоловіка. Батько журналістки переніс інсульт, а мати – інфаркт із зупинкою серця.
Залізецька вже звернулася до Національної спілки журналістів України та просить допомоги у міжнародних організацій, щоб звільнити батька. У коментарях до її публікації голова НСЖУ Сергій Томиленко написав, що спілка вимагає негайного звільнення Йосипа Залізецького.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти систематично викрадають активістів та журналістів.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти систематично викрадають активістів та журналістів.
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