У Мелітополі росіяни розшукують місцевих партизанів

18:11 05 січня Київ, Україна

У Мелітополі російські спецслужби та окупанти переодягаються у цивільне з метою виявлення місцевих партизанів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"На території Мелітополя російських військових та спецслужб більше, ніж цивільних. Вони справді переодягаються у цивільних. Вони роблять це здебільшого через опір наших мешканців. Переодягнуті представники спецслужб росії ходять ринками, супермаркетами, дворами, і слухають, про що говорять городяни. Таким чином намагаються знайти партизан мелітопольських, які чинять опір", - розповів мер.



За словами Федорова, сьогодні в місті панує тотальна недовіра, внаслідок якої "з сусідами не розмовляють", оскільки не знають, куди саме після цього дійде інформація.