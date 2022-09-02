У Мелітополі росіяни розпочали репресії проти цивільного населення

12:42 18 серпня Київ, Україна

Окупанти розпочали тотальні репресії проти цивільного населення тимчасово окупованого Мелітополя.



Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог проводить тотальні репресії щодо цивільного населення. Вони почали відбирати машини юридичних осіб на блок-постах, оголошуючи про їхню націоналізацію... Викрадення людей продовжуються, і за останній тиждень у полон забрали 10 осіб. У людей починають забирати бізнес, це пояснюють якоюсь націоналізацією", - сказав Федоров.

Він також зазначив, що репресії стосуються і дітей.

"Ворог об'єднав усі наші профтехустанови і сказав, що з чотирьох закладів тепер буде один. І тих підлітків, які не хочуть йти вчитися до цього навчального закладу, окупанти обіцяють закликати до ворожих збройних сил", - зазначив Федоров.

Мер також повідомив, що останні два тижні є пекельними для ворогів на території тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольського району: щодня лунають вибухи у місцях дислокації ворожої техніки та складів боєприпасів.