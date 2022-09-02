У Мелітополі росіяни розпочали репресії проти цивільного населення
12:42 18 серпня Київ, Україна
Окупанти розпочали тотальні репресії проти цивільного населення тимчасово окупованого Мелітополя.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ворог проводить тотальні репресії щодо цивільного населення. Вони почали відбирати машини юридичних осіб на блок-постах, оголошуючи про їхню націоналізацію... Викрадення людей продовжуються, і за останній тиждень у полон забрали 10 осіб. У людей починають забирати бізнес, це пояснюють якоюсь націоналізацією", - сказав Федоров.
Він також зазначив, що репресії стосуються і дітей.
"Ворог об'єднав усі наші профтехустанови і сказав, що з чотирьох закладів тепер буде один. І тих підлітків, які не хочуть йти вчитися до цього навчального закладу, окупанти обіцяють закликати до ворожих збройних сил", - зазначив Федоров.
Мер також повідомив, що останні два тижні є пекельними для ворогів на території тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольського району: щодня лунають вибухи у місцях дислокації ворожої техніки та складів боєприпасів.
"Вчора в Мелітополі був гучний вибух, після якого було повністю заблоковано виїзд із міста. Вибух пролунав поблизу рашистської комендатури, одразу вони перекрили весь квартал, і сьогодні ми не можемо чітко сказати, скільки вбитих та поранених ворогів. А ще вчора пролунав гучний вибух у Кирилівці, за неофіційними даними, це був склад боєприпасів, розташований на узбережжі Азовського моря», - розповів Федоров.
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