У Мелітополі російські окупанти отруїлися черешнею, яку вкрали у місцевих фермерів

12:40 16 червня Київ, Україна

У Мелітополі місцеве населення продовжує чинити героїчний опір окупантам. Мелітопольці відкрито проігнорували "День росії", який влаштували російські війська в місті, вони також не беруть російські паспорти і труять ворожих загарбників.



Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі онлайн-марафону.

"Партизанський рух у Мелітополі – це не виняток, це правило. Опір у Мелітополі поглинає понад 99% всіх мешканців міста. Ті останні кроки, які роблять наші жителі міста щодо опору, вони повністю ігнорували святкування "дня рф" у Мелітополі, і як бачив увесь світ у черзі за російськими паспортами вишикувалося 15 людей із 70 тисяч, які залишилися зараз у тимчасово окупованому місті. Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам – нещодавно оброблена черешня , яка викликала масове захворювання у тих рашистів, які крали її у фермерів. І це черговий різновид партизанського руху, спротиву, який є сьогодні на території Мелітопольського району. Не треба в нас нічого красти, це все вирощувалося сильною працею наших фермерів», – розповів Федоров.

Раніше Федоров повідомляв, що російські військові забирають у фермерів усю черешню під реалізацію та обіцяють гроші пізніше.

Нагадаємо, Мелітополь від 26 лютого окуповано росією. Загарбники розвісили прапори рф у місті та привласнили собі магазини. У деяких із них встановлені ціни на рублях.