У Мелітополі пролунали вибухи в районі розташування окупантів

09:21 03 листопада Київ, Україна

Вранці 3 листопада у тимчасово захопленому Мелітополі пролунали вибухи на території заводу "Рефма", де окупанти облаштували свій штаб.



Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, колаборант та державний зрадник Володимир Рогов у Telegram.

"Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. О 5-й ранку в південній частині міста було дуже гучно. За попередніми даними, зруйновано частину захопленого рашистами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів", - зазначив Федоров.

Мер міста додав, що зараз рахують кількість ліквідованих загарбників.



Інформацію про ранкові вибухи у Мелітополі підтвердив і колаборант Рогов.



За його словами, в районі 5:40-5:50 ранку у місті пролунало 6 потужних вибухів.



Проте колаборант запевняє, що у місті успішно спрацювала ППО.