У Мелітополі пролунали вибухи в районі розташування окупантів

Вранці 3 листопада у тимчасово захопленому Мелітополі пролунали вибухи на території заводу "Рефма", де окупанти облаштували свій штаб.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, колаборант та державний зрадник Володимир Рогов у Telegram.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, колаборант та державний зрадник Володимир Рогов у Telegram.
Мер міста додав, що зараз рахують кількість ліквідованих загарбників.
Інформацію про ранкові вибухи у Мелітополі підтвердив і колаборант Рогов.
За його словами, в районі 5:40-5:50 ранку у місті пролунало 6 потужних вибухів.
Проте колаборант запевняє, що у місті успішно спрацювала ППО.
Інформацію про ранкові вибухи у Мелітополі підтвердив і колаборант Рогов.
За його словами, в районі 5:40-5:50 ранку у місті пролунало 6 потужних вибухів.
Проте колаборант запевняє, що у місті успішно спрацювала ППО.
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