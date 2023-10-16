У Мелітополі прогриміли серії вибухів біля російських військових баз

18:09 16 жовтня Київ, Україна

У районі тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області у понеділок, 16 жовтня, зафіксовано серії вибухів. Мер міста Іван Федоров повідомив у Telegram, що у цих місцях російські збройні сили розмістили свої військові бази та полігони.

"Мешканці міста та прилеглих селищ повідомляють про вибухи на південному напрямку, з боку Молочного лиману", - написав він, наголосивши, що "окупанти Мелітополя не засинають лише від грози та грому".

За словами мера Федорова, у цих місцях російські війська організували військові бази та полігони для підготовки майбутніх військовослужбовців.