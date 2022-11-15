У Мелітополі пролунав вибух у районі бази окупантів - Федоров

Вранці у вівторок, 15 листопада, пролунав черговий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.



Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Гучний вибух у житловому районі на півночі Мелітополя, близько 24-го училища, де зосереджено чергове лігво окупантів. За попередньою інформацією вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до 4-го поверху. Туди одразу ж поїхали швидкі, пожежники та рашистські поліціянти. Збираємо деталі, що цього разу курили окупанти", - пише мер.