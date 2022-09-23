У Мелітополі триває російський терор - мер

12:06 23 вересня Київ, Україна

Внаслідок вибуху в багатоповерхівці в окупованому Мелітополі в ніч на п'ятницю одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"На жаль, терор посилюється. З самого ранку в Мелітополі чути вибухи. В одній із дев'ятиповерхівок сьогодні вночі був вибух. На жаль, є постраждалі: одна людина загинула, одна – поранена. Також сьогодні був вибух поряд з одним із розташувань окупантів. Наразі уточнюються їхні втрати протягом цього часу", - зазначив він.

Федоров також заявив про тотальний опір населення міста проведенню так званого "референдуму" росіян.

За його словами, у четвер увечері до міста автобусами привезли "масовку з Криму" для зйомки пропагандистських сюжетів про нібито підтримку "референдуму" населенням Мелітополя. Федоров також розповів, що кілька днів тому пропагандисти випустили сюжет із нібито опитуванням мешканців Мелітополя про підтримку росії, але люди, які брали в ньому участь, говорили з нехарактерним для місцевих людей акцентом.

Мер Мелітополя також знову закликав усіх чоловіків виїхати з окупованої території Запорізької області.

"Вчора вранці через Василівку у Запоріжжя не випускали чоловіків віком від 18 до 35 років. Це є підтвердженим фактом. Але є також підтвердження, що вчора на вечір ще могли люди виїхати до нашого тимчасово окупованого Криму". Тому ми всіх сьогодні закликаємо чоловіків виїжджати до Криму, потім до ЄС чи Грузії, а потім повертатися до України. Тому що абсолютно точно – всіх забиратимуть із вулиці, мобілізуватимуть, як це роблять в окупованому Донбасі", – сказав він.