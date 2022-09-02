У Мелітополі підірвано штаб Єдиної росії, де окупанти готувалися до псевдореферендуму

11:28 10 серпня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сили опору пошкодили штаб Єдиної росії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Є конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині території Запорізької області. Це свідчить про те, що сили опору точно будуть проти (референдуму) і діятимуть, робитимуть усе, щоб таке дійство не відбулося", - сказав мер.

Телеграм-канал РІА Мелітополь також повідомив, що в ніч проти 9 серпня пролунав вибух у центрі міста біля штабу "Єдиної росії", де окупанти готувалися до псевдореферендуму.

"У Мелітополі підірвали лігво колаборантів. Мелітопольські партизани передали звістку всім колаборантам, які готують фейковий референдум у Запорізькій області. Він розмістився у ТЦ Фокстрот. Там гастролери з рашки разом із зрадниками готуються до липового голосування. Штабу неабияк "зіпсували фасад", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що жертв немає.