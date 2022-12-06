У Мелітополі підірвався місцевий зрадник Микола Волик

14:51 06 грудня Київ, Україна

У тимчасово захопленому Мелітополі біля під'їзду колаборанта Миколи Волика прогримів вибух, потерпілого зрадника доправили до лікарні.



Про це повідомив Центр національного спротиву, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"6 грудня у Мелітополі пролунав вибух, внаслідок якого постраждав місцевий зрадник Микола Волик", - зазначають у відомстві.



Повідомляється, що вибух пролунав о 6:30 біля під'їзду, де мешкає колаборант. Волика госпіталізували.



За даними ЦНС, зрадник займався "кришуванням" бізнесу, обіцяючи "спокій від окупантів".



Тих, хто відмовлявся платити, кидали у "підвал".



Федоров нагадав, що Волик до повномасштабного вторгнення росії в Україну очолював місцеву ланку Соціалістичної партії та був депутатом Мелітопольської районної ради.