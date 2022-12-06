У Мелітополі підірвався місцевий зрадник Микола Волик

У тимчасово захопленому Мелітополі біля під'їзду колаборанта Миколи Волика прогримів вибух, потерпілого зрадника доправили до лікарні.
Про це повідомив Центр національного спротиву, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
Про це повідомив Центр національного спротиву, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
Повідомляється, що вибух пролунав о 6:30 біля під'їзду, де мешкає колаборант. Волика госпіталізували.
За даними ЦНС, зрадник займався "кришуванням" бізнесу, обіцяючи "спокій від окупантів".
Тих, хто відмовлявся платити, кидали у "підвал".
Федоров нагадав, що Волик до повномасштабного вторгнення росії в Україну очолював місцеву ланку Соціалістичної партії та був депутатом Мелітопольської районної ради.
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