У Мелітополі партизан "підрізав" солдата росії за спробу зґвалтування неповнолітньої дівчини

09:35 22 серпня Київ, Україна

У Мелітополі Запорізької області увечері 21 серпня хтось із мешканців міста "підрізав" російського окупанта за спробу зґвалтувати неповнолітню дівчину.

 
Про це у Telegram написав міський голова Іван Федоров.
 
"Солдат росії намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. І наші партизани всюди. Окупанту підрізали горло. Символічно, що це сталося на вулиці Героїв України", – повідомив мер Іван Федоров.
 
Відео інциденту потрапило на камеру.