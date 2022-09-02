У Мелітополі партизан "підрізав" солдата росії за спробу зґвалтування неповнолітньої дівчини
09:35 22 серпня Київ, Україна
У Мелітополі Запорізької області увечері 21 серпня хтось із мешканців міста "підрізав" російського окупанта за спробу зґвалтувати неповнолітню дівчину.
Про це у Telegram написав міський голова Іван Федоров.
"Солдат росії намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. І наші партизани
всюди. Окупанту підрізали горло. Символічно, що це сталося на вулиці Героїв України", – повідомив мер Іван Федоров.
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