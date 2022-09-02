У Мелітополі партизан "підрізав" солдата росії за спробу зґвалтування неповнолітньої дівчини

09:35 22 серпня Київ, Україна

У Мелітополі Запорізької області увечері 21 серпня хтось із мешканців міста "підрізав" російського окупанта за спробу зґвалтувати неповнолітню дівчину.

Про це у Telegram написав міський голова Іван Федоров.