У Мелітополі окупанти захопили телевежу та вежі радіозв'язку

18:41 07 березень Київ, Україна





Про це під час прямої трансляції У Мелітополі (Запорізька область) російські війська захопили телевежу та вежі радіозв'язку, тому ні влада, ні будь-які органи державної влади поки що не можуть контролювати контент.Про це під час прямої трансляції повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Міська телевежа, як і міські вежі радіозв'язку, знаходяться під контролем окупантів міста Мелітополь – тих людей, які сьогодні по периметру контролюють місто", – сказав Федоров.

Він зазначив, що міська влада та інші органи держвлади не можуть контролювати контент, який тепер може поширюватися у Мелітополі.



Федоров закликав не довіряти інформації, яка буде розповсюджуватися цими каналами, і ретельно перевіряти її.



Раніше стало відомо, що в Херсоні російські окупанти через приставку Т2 почали транслювати 24 російські теле- і три радіоканали.