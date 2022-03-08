У Мелітополі окупанти захопили телевежу та вежі радіозв'язку

У Мелітополі (Запорізька область) російські війська захопили телевежу та вежі радіозв'язку, тому ні влада, ні будь-які органи державної влади поки що не можуть контролювати контент.
Про це під час прямої трансляції повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Про це під час прямої трансляції повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що міська влада та інші органи держвлади не можуть контролювати контент, який тепер може поширюватися у Мелітополі.
Федоров закликав не довіряти інформації, яка буде розповсюджуватися цими каналами, і ретельно перевіряти її.
Раніше стало відомо, що в Херсоні російські окупанти через приставку Т2 почали транслювати 24 російські теле- і три радіоканали.
Федоров закликав не довіряти інформації, яка буде розповсюджуватися цими каналами, і ретельно перевіряти її.
Раніше стало відомо, що в Херсоні російські окупанти через приставку Т2 почали транслювати 24 російські теле- і три радіоканали.
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