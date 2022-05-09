У Мелітополі окупанти відкривають гаражі та проводять обшуки

09:02 09 травня Київ, Україна

9 травня російські солдати влаштували справжній терор жителям окупованого Мелітополя.



Повідомляє РІА Мелітополь.



Як повідомляється, під виглядом пошуку партизанів та диверсантів російські військові зламували квартири, розкривали гаражі та проводили обшуки.



Так, мешканці авіамістечка повідомляють про те, що військові з автоматами зрізали замки на цивільних гаражах. Там, де зрізати не виходило, чіпляли двері тросом до машини та виривали з петлями.



Місцеві жителі припускають, що росіяни вишукували службові авто, щоб "експропріювати" їх.



Містяни повідомляють, що в приватному секторі окупанти також видивляються машини – і якщо техпаспорт на авто знаходиться в іншому місті, транспортний засіб вилучають на користь армії рф.