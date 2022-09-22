У Мелітополі окупанти влаштували теракт, щоб звинуватити ЗСУ напередодні "референдуму" - мер

16:03 22 вересня Київ, Україна

Вранці окупанти влаштували теракт на ринку, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в цьому українську владу та ЗСУ, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє росія. І перед псевдореферендумом зачистка серед своїх посилюється. Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти здійснили вибух та ліквідували трьох військових. Інформацію про мирних громадян уточнюємо”, – йдеться у повідомленні.

Федоров підкреслив, що тільки таке майбутнє передбачає країна-терорист.

"Тому ні псевдореферендуми, ні будь-які заяви терористів не змінять наш курс: ми деокупуємо свої території та повернемо мир до свого дому", - додав він.

Пізніше стало відомо, що внаслідок теракту, скоєного окупантами, постраждали шість російських військових.