У Мелітополі окупанти перейменовують вулиці, нібито названі на честь "українських нацистських ідеологів"

11:14 31 січня Київ, Україна

У Мелітополі окупаційна адміністрація почала змінювати назви вулиць. Замість українських назв повертають радянські, аргументуючи це тим, що вулиці було названо нібито на честь "українських нацистських ідеологів". Крім того, змінюють і названі на честь радянських діячів.



Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

"Наприклад, провулки академіка Корольова вирішили перейменувати на честь Куйбишева (хто це взагалі?). Так, той самий Корольов – вчений світового масштабу, який Гагаріна відправляв у космос, теж чимось не догодив гауляйтерам Мелітополя.. Хоча в самій Росії є ціле місто, назване на його честь”, – зазначив він.

Примітно, що вулицю радянського льотчика героя Другої світової Амет-Хана Султана перейменували на "Жовтневу".

“Люди, які дорікають нам, що ми не вшановуємо пам'ять дідів, приходять в Україну та перейменовують вулицю, названу на честь героя СРСР, який збив 39 німецьких літаків. І ще нас називають нацистами… Це якийсь неможливий маразм”, – додав Казанський.

У свою чергу вулицю генерала Івана Петрова, який керував обороною Одеси від німецьких військ у 1941 році, перейменували на честь Менжинського, який очолював каральний орган радянської росії ВЧК-ОГПУ і масово відправляв людей на смерть за їхнє "неправильне" походження чи політичні переконання.