У Мелітополі окупанти почали таксувати на авто з літерою Z

08:43 25 травня Киев, Украина

Росіяни в окупованому Мелітополі почали таксувати на своїх мічених буквою Z машинах.

 
Про це повідомила Запорізька ОВА.
 
"Мелітопольці повідомляють, що військові росії почали на своїх мічених буквою Z авто таксувати", - сказано в повідомленні.
 
Крім того, зазначається, що в Мелітополі росіяни відключили стільниковий зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян: по проспекту Мелітополя велика колона військової техніки пішла на Херсонський напрямок. Крім того, окупанти встановили у місті додатковий блок-пост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють авто.

У напрямку Криму із міста виїхало 15 зерновозів.