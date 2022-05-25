У Мелітополі окупанти почали таксувати на авто з літерою Z

Росіяни в окупованому Мелітополі почали таксувати на своїх мічених буквою Z машинах.
Про це повідомила Запорізька ОВА.
Крім того, зазначається, що в Мелітополі росіяни відключили стільниковий зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян: по проспекту Мелітополя велика колона військової техніки пішла на Херсонський напрямок. Крім того, окупанти встановили у місті додатковий блок-пост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють авто.
У напрямку Криму із міста виїхало 15 зерновозів.
У напрямку Криму із міста виїхало 15 зерновозів.
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