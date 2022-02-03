У Мексиці затримано двох підозрюваних у вбивстві лесбійської пари

Слідчі мексиканського штату Чіуауа заарештували чоловіка та жінку, підозрюваних у вбивстві лесбійської пари. Загиблі жінки постійно проживали у США та приїхали до родичів у Мексику.
Про це пише El Paso Times.
У генеральній прокуратурі штату Чіуауа повідомили, що підрозділ, який спеціалізується на злочинах проти жінок, заарештував двох людей за звинуваченням у вбивстві Тані Джулісс Рамірес та Нохемі Медіна.
Жінки були одружені та виховували трьох дітей Медіни.
16 січня поточного року на шосе в долині Хуарес, у чорних мішках для сміття, знайшли розчленовані тіла вбитих. Розслідування встановило, що вдень 15 січня жінки бачилися зі зловмисниками. Потім їх "злісно вбили" у будинку в селі Сан-Ісідро.
За словами правоохоронців, чоловіка та жінку затримали за звинуваченнями у вбивстві за обтяжливих обставин. Під час обшуку вдома слідчі знайшли докази подвійного вбивства.
Смерть Тані Джуліси Рамірес та Нохемі Медіни призвела до маршів у Хуаресі та критики влади через недостатній захист прав жінок та представників ЛГБТ, оскільки злочин стався на ґрунті ненависті.
Про це пише El Paso Times.
У генеральній прокуратурі штату Чіуауа повідомили, що підрозділ, який спеціалізується на злочинах проти жінок, заарештував двох людей за звинуваченням у вбивстві Тані Джулісс Рамірес та Нохемі Медіна.
Жінки були одружені та виховували трьох дітей Медіни.
16 січня поточного року на шосе в долині Хуарес, у чорних мішках для сміття, знайшли розчленовані тіла вбитих. Розслідування встановило, що вдень 15 січня жінки бачилися зі зловмисниками. Потім їх "злісно вбили" у будинку в селі Сан-Ісідро.
За словами правоохоронців, чоловіка та жінку затримали за звинуваченнями у вбивстві за обтяжливих обставин. Під час обшуку вдома слідчі знайшли докази подвійного вбивства.
Смерть Тані Джуліси Рамірес та Нохемі Медіни призвела до маршів у Хуаресі та критики влади через недостатній захист прав жінок та представників ЛГБТ, оскільки злочин стався на ґрунті ненависті.
Суд над затриманими відбудеться пізніше цього місяця.
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