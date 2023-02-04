У Медсилах ЗСУ брали гроші за довідки про непридатність до військової служби — ДБР

17:30 03 лютого Київ, Україна

Заступник голови Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил Збройних сил України підозрюється в організації бізнесу із заробляння грошей на видачі довідок про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань (ДБР).



У ДБР зазначили, що задокументували низку епізодів отримання хабарів посадовцям за видачу довідок про непридатність до військової служби для виїзду за кордон.



За даними слідства, в одному з випадків до чиновника звернувся знайомий, який очолює благодійний фонд. Його співробітнику потрібно було виїхати за кордон для пошуку та завезення в Україну гуманітарної допомоги.

"Керівник фонду не знав порядку виїзду з України для волонтерів і тому запитав у заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії, як оформити цей виїзд. Чиновник повідомив, що такий виїзд потрібно оформлювати за допомогою видачі довідки про непридатність до військової служби, що є неправдою. Він пообіцяв організувати оформлення такої довідки за «винагороду» у сумі 5 тис. доларів США», – розповіли у ДБР.

Чиновник отримав аванс у 2,5 тис. доларів США і почав оформлювати документи, проте його викрили правоохоронці. Його повідомили про підозру щодо отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.