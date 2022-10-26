У Маріуполі жителі досі живуть у наметах та готують на багатті

У тимчасово захопленому Маріуполі багато мешканців досі живуть у наметах і готують на багатті: їхні будинки розбомблені, а нового житла їм не надали.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Повідомляється, що намети розташовані біля кінотеатру Савона, де жителі міста ховалися під час обстрілів. Сплять мешканці наметів у підвалах кінотеатру, для приготування їжі розпалюють багаття.
Деяким маріупольцям, як повідомляє міськрада, окупанти надали нове житло, але лише "своїм".
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Повідомляється, що намети розташовані біля кінотеатру Савона, де жителі міста ховалися під час обстрілів. Сплять мешканці наметів у підвалах кінотеатру, для приготування їжі розпалюють багаття.
Деяким маріупольцям, як повідомляє міськрада, окупанти надали нове житло, але лише "своїм".
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