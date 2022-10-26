У Маріуполі жителі досі живуть у наметах та готують на багатті

15:29 26 жовтня Київ, Україна

У тимчасово захопленому Маріуполі багато мешканців досі живуть у наметах і готують на багатті: їхні будинки розбомблені, а нового житла їм не надали.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Повідомляється, що намети розташовані біля кінотеатру Савона, де жителі міста ховалися під час обстрілів. Сплять мешканці наметів у підвалах кінотеатру, для приготування їжі розпалюють багаття.

Деяким маріупольцям, як повідомляє міськрада, окупанти надали нове житло, але лише "своїм".
 
"Коли ключі від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами живе, не дали. Усі ці гарні будинки – вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", - кажуть місцеві жителі.