У Маріуполі жителі досі живуть у наметах та готують на багатті

15:29 26 жовтня Київ, Україна

У тимчасово захопленому Маріуполі багато мешканців досі живуть у наметах і готують на багатті: їхні будинки розбомблені, а нового житла їм не надали.



Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Повідомляється, що намети розташовані біля кінотеатру Савона, де жителі міста ховалися під час обстрілів. Сплять мешканці наметів у підвалах кінотеатру, для приготування їжі розпалюють багаття.



Деяким маріупольцям, як повідомляє міськрада, окупанти надали нове житло, але лише "своїм".