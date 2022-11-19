У Маріуполі змушують школярів та викладачів в'язати шкарпетки окупантам

17:24 18 листопада Київ, Україна

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники оголосили "культурно-патріотичну акцію" під назвою "Теплая Zабота", в рамках якої дітей та дорослих змушують шити одяг для російських військових.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на відповідний документ так званого відділу культури адміністрації міста".
Як зазначається у документі, мета акції - "розвиток системи патріотичного виховання громадян ДНР", а також підтримка "визволителів Донбасу".
“Культурно-патріотичну акцію “Теплая Zабота” запроваджують російські окупанти у Маріуполі. І вона спрямована аж ніяк не на підтримку мирних жителів, що замерзають у місті. Її мета – шиття одягу для російських військових. Тобто тих, хто вбивав маріупольців та продовжує вбивати український народ”, – зазначають у міськраді.
Згідно з наказом, до пошиття одягу російським солдатам залучать викладачів та вихованців закладів культури.

При цьому в міськраді наголошують, що самі маріупольці зараз живуть у скрутному становищі – діти та дорослі мерзнуть у пошкоджених окупантами будинках.
«Сьогодні ми показали документ про примус наших дітей обшивати російських окупантів. Зараз (яка несподіванка) окупанти готують "спростування". Черговий антифейк. Тому щоб двічі не вставати одразу – у Маріупольському районі, зокрема, колишньому Микільському районі, така примусова акція вже триває. Про що без сорому повідомляє окупаційна влада Микільського району”, – написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.