У Маріуполі змушують школярів та викладачів в'язати шкарпетки окупантам

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники оголосили "культурно-патріотичну акцію" під назвою "Теплая Zабота", в рамках якої дітей та дорослих змушують шити одяг для російських військових.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на відповідний документ так званого відділу культури адміністрації міста".
Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на відповідний документ так званого відділу культури адміністрації міста".
Як зазначається у документі, мета акції - "розвиток системи патріотичного виховання громадян ДНР", а також підтримка "визволителів Донбасу".
Згідно з наказом, до пошиття одягу російським солдатам залучать викладачів та вихованців закладів культури.
При цьому в міськраді наголошують, що самі маріупольці зараз живуть у скрутному становищі – діти та дорослі мерзнуть у пошкоджених окупантами будинках.
При цьому в міськраді наголошують, що самі маріупольці зараз живуть у скрутному становищі – діти та дорослі мерзнуть у пошкоджених окупантами будинках.
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