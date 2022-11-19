У Маріуполі змушують школярів та викладачів в'язати шкарпетки окупантам

17:24 18 листопада Київ, Україна

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники оголосили "культурно-патріотичну акцію" під назвою "Теплая Zабота", в рамках якої дітей та дорослих змушують шити одяг для російських військових.



Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на відповідний документ так званого відділу культури адміністрації міста".

Як зазначається у документі, мета акції - "розвиток системи патріотичного виховання громадян ДНР", а також підтримка "визволителів Донбасу".

“Культурно-патріотичну акцію “Теплая Zабота” запроваджують російські окупанти у Маріуполі. І вона спрямована аж ніяк не на підтримку мирних жителів, що замерзають у місті. Її мета – шиття одягу для російських військових. Тобто тих, хто вбивав маріупольців та продовжує вбивати український народ”, – зазначають у міськраді.

Згідно з наказом, до пошиття одягу російським солдатам залучать викладачів та вихованців закладів культури.



При цьому в міськраді наголошують, що самі маріупольці зараз живуть у скрутному становищі – діти та дорослі мерзнуть у пошкоджених окупантами будинках.