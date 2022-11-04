У Маріуполі зафіксували рух колони військової техніки окупантів

Мешканцями тимчасово окупованого Маріуполя зафіксовано рух колони військової техніки росіян у бік Мангуша. До сусідніх із містом села прибуло багато мобілізованих росіян.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, у села Камишувате та Дем'янівка Маріупольського району прибуло багато військових. Загарбників розселяють по школах, садах та приватних будинках за сприяння колаборантів.
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