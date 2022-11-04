У Маріуполі зафіксували рух колони військової техніки окупантів

12:29 04 листопада Київ, Україна

Мешканцями тимчасово окупованого Маріуполя зафіксовано рух колони військової техніки росіян у бік Мангуша. До сусідніх із містом села прибуло багато мобілізованих росіян.



Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Маріуполь. 8:45 за київським часом. 14 тентованих КамАЗів на виїзд у бік Мангуша. Відстежуємо подальший рух", – повідомив чиновник.



За його словами, у села Камишувате та Дем'янівка Маріупольського району прибуло багато військових. Загарбників розселяють по школах, садах та приватних будинках за сприяння колаборантів.