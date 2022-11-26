У Маріуполі підірвано автомобіль із військовим чиновником з "адміністрації"

09:08 26 листопада Київ, Україна

У Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув росіянин, який працював в окупаційній "адміністрації" міста. Про це у п'ятницю, 25 листопада, йдеться у Telegram-каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Наголошується, що інцидент стався 24 листопада на дорозі біля вул. Громовий 63 у районі окупаційної адміністрації.

"Вибухнув ВАЗ, за кермом якого знаходився військовий чиновник. Він не вижив", - сказано у повідомленні.

Ще двоє росіян, які перебували в автомобілі, зазнали поранень. Одного пораненого з опіками високого ступеня відправили до шпиталю Донецька.

Другий поранений, за інформацією Опору, отримав перелом руки, черепно-мозкову травму та перебуває у Маріупольській лікарні №2.

Вибух підтверджують і російські ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі розпочалося посилене патрулювання окупантами. Кількість патрулів зросла у рази.

Окупанти готуються до битви за Маріуполь.