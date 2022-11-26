У Маріуполі підірвано автомобіль із військовим чиновником з "адміністрації"

У Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув росіянин, який працював в окупаційній "адміністрації" міста. Про це у п'ятницю, 25 листопада, йдеться у Telegram-каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Наголошується, що інцидент стався 24 листопада на дорозі біля вул. Громовий 63 у районі окупаційної адміністрації.
Ще двоє росіян, які перебували в автомобілі, зазнали поранень. Одного пораненого з опіками високого ступеня відправили до шпиталю Донецька.
Другий поранений, за інформацією Опору, отримав перелом руки, черепно-мозкову травму та перебуває у Маріупольській лікарні №2.
Вибух підтверджують і російські ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі розпочалося посилене патрулювання окупантами. Кількість патрулів зросла у рази.
Окупанти готуються до битви за Маріуполь.
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