У Маріуполі у вантажівках з-під гуманітарки вивозять трупи

15:55 02 травня Київ, Україна

Російські загарбники привозять так звані "гуманітарні продукти" до заблокованого Маріуполя та цими ж фурами вивозять тіла вбитих ними мирних жителів українського міста.

"Спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи. Так виглядає оптимізація логістики по-російськи" - повідомляє Маріупольська міська рада.

Як розповідають маріупольці, що знаходяться в місті, спочатку окупанти привозять деякі набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають з-під завалів зруйнованих будинків.



Одна з таких вантажівок, яка спочатку привезла подобу гуманітарної допомоги, а потім у неї завантажили вбитих мирних жителів міста.



Росіяни продовжують спроби приховати свої військові злочини проти мирного населення Маріуполя та всієї України, однак це їм не вдасться, наголошує місцева влада.