У Маріуполі у вантажівках з-під гуманітарки вивозять трупи

Російські загарбники привозять так звані "гуманітарні продукти" до заблокованого Маріуполя та цими ж фурами вивозять тіла вбитих ними мирних жителів українського міста.
Як розповідають маріупольці, що знаходяться в місті, спочатку окупанти привозять деякі набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають з-під завалів зруйнованих будинків.
Одна з таких вантажівок, яка спочатку привезла подобу гуманітарної допомоги, а потім у неї завантажили вбитих мирних жителів міста.
Росіяни продовжують спроби приховати свої військові злочини проти мирного населення Маріуполя та всієї України, однак це їм не вдасться, наголошує місцева влада.
Одна з таких вантажівок, яка спочатку привезла подобу гуманітарної допомоги, а потім у неї завантажили вбитих мирних жителів міста.
Росіяни продовжують спроби приховати свої військові злочини проти мирного населення Маріуполя та всієї України, однак це їм не вдасться, наголошує місцева влада.
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