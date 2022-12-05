У Маріуполі знищили дві російські системи ППО - мер

Партизани у Маріуполі повідомили про знищення двох систем ППО С-300 росіян, підтвердив радник мера Петро Андрющенко.



Про це повідомив Андрющенко у Telegram.

"У ніч із п'ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 години до одного з місць базування систем ППО та техніки окупанта прийшла "бавовна". Є підтвердження "з землі" від маріупольського опору щодо ураження не менше 2 систем ППО С-300, двох колісних одиниць військової техніки", - зазначив він.