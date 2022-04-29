У Маріуполі русня у мешканців виманює гроші та персональні дані

11:43 29 квітня Київ, Україна

У Маріуполі російські окупанти через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють їхні персональні дані.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Вона зазначила, що людям пропонують міняти безготівкові гроші на готівку за Це роблять, зокрема, за допомогою фейкових банкоматів, які встановили у різних частинах міста.Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Вона зазначила, що людям пропонують міняти безготівкові гроші на готівку за курсом , що становить 2 до 1.

"У приміщенні Центрального відділення поліції росіяни під виглядом "пенсійного фонду та соціальних служб" розпочали активний збір даних громадян. Під час реєстрації окупанти виманюють дані не лише про особистість та її майно, а й родичів", – пише Денисова.

За словами омбудсмена, існує загроза, що ця інформація використовуватиметься для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, які виїхали або проживають за межами Маріуполя.



Нагадаємо, раніше Денисова заявила, що росія утримує полонених українських військових у колоніях загального режиму у Ростовській області. Також, за прикладом нацистів, російська держдума збирається змусити українців, які потрапили в полон, проти їхньої волі здавати кров для поранених російських окупантів.



Також російські військові викрали та вивезли до Донецька понад 2 тисячі унікальних експонатів з музеїв Маріуполя. Серед них – оригінали картин, старовинні ікони та рідкісні медалі.