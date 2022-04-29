У Маріуполі русня у мешканців виманює гроші та персональні дані

У Маріуполі російські окупанти через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють їхні персональні дані.
Це роблять, зокрема, за допомогою фейкових банкоматів, які встановили у різних частинах міста.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Вона зазначила, що людям пропонують міняти безготівкові гроші на готівку за курсом, що становить 2 до 1.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Вона зазначила, що людям пропонують міняти безготівкові гроші на готівку за курсом, що становить 2 до 1.
За словами омбудсмена, існує загроза, що ця інформація використовуватиметься для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, які виїхали або проживають за межами Маріуполя.
Нагадаємо, раніше Денисова заявила, що росія утримує полонених українських військових у колоніях загального режиму у Ростовській області. Також, за прикладом нацистів, російська держдума збирається змусити українців, які потрапили в полон, проти їхньої волі здавати кров для поранених російських окупантів.
Також російські військові викрали та вивезли до Донецька понад 2 тисячі унікальних експонатів з музеїв Маріуполя. Серед них – оригінали картин, старовинні ікони та рідкісні медалі.
Нагадаємо, раніше Денисова заявила, що росія утримує полонених українських військових у колоніях загального режиму у Ростовській області. Також, за прикладом нацистів, російська держдума збирається змусити українців, які потрапили в полон, проти їхньої волі здавати кров для поранених російських окупантів.
Також російські військові викрали та вивезли до Донецька понад 2 тисячі унікальних експонатів з музеїв Маріуполя. Серед них – оригінали картин, старовинні ікони та рідкісні медалі.
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