У Маріуполі росіяни готують псевдосуд над українськими військовополоненими - мер

14:21 11 серпня Київ, Україна

За даними мера Маріуполя, російські загарбники готують псевдосуд над українськими військовополоненими на 24 серпня.

 
Про це повідомив Вадим Бойченко на брифінгу 11 серпня.
 
"Нашу перлину (камерна філармонія – ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато у в'язницях, які окупанти створили навколо Маріуполя. Понад 10 тисяч перебувають у в'язницях, з них багато військових. І вони хочуть на наше свято, День незалежності, влаштувати свій шабаш у Маріуполі", - зазначив він.
 
За даними мера, окупанти готують цю ганебну подію на 24 серпня, але розглядають й інші дати.

З приводу можливих причин Бойченко зазначив, що, очевидно, через відсутність перемог росії на фронті, щоб показати хоч якісь "досягнення" - перемогу над полоненими.

Водночас такі дії – це військовий злочин, наголосив мер. Тому що існувала домовленість з представниками Червоного Хреста та ООН, що полонені, що склали зброю, їхатимуть виключно у бік України, тобто їх не повинні судити.

У той самий час загарбники перекреслили досягнуті домовленості.

Друга мета окупантів, на думку Бойченка, – налякати інших героїв, які сьогодні захищають українську державу.