У Маріуполі росіяни готують псевдосуд над українськими військовополоненими - мер

Про це повідомив Вадим Бойченко на брифінгу 11 серпня.

"Нашу перлину (камерна філармонія – ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато у в'язницях, які окупанти створили навколо Маріуполя. Понад 10 тисяч перебувають у в'язницях, з них багато військових. І вони хочуть на наше свято, День незалежності, влаштувати свій шабаш у Маріуполі", - зазначив він.