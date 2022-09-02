У Маріуполі росіяни готують псевдосуд над українськими військовополоненими - мер

За даними мера Маріуполя, російські загарбники готують псевдосуд над українськими військовополоненими на 24 серпня.
Про це повідомив Вадим Бойченко на брифінгу 11 серпня.
За даними мера, окупанти готують цю ганебну подію на 24 серпня, але розглядають й інші дати.
З приводу можливих причин Бойченко зазначив, що, очевидно, через відсутність перемог росії на фронті, щоб показати хоч якісь "досягнення" - перемогу над полоненими.
Водночас такі дії – це військовий злочин, наголосив мер. Тому що існувала домовленість з представниками Червоного Хреста та ООН, що полонені, що склали зброю, їхатимуть виключно у бік України, тобто їх не повинні судити.
У той самий час загарбники перекреслили досягнуті домовленості.
Друга мета окупантів, на думку Бойченка, – налякати інших героїв, які сьогодні захищають українську державу.
З приводу можливих причин Бойченко зазначив, що, очевидно, через відсутність перемог росії на фронті, щоб показати хоч якісь "досягнення" - перемогу над полоненими.
Водночас такі дії – це військовий злочин, наголосив мер. Тому що існувала домовленість з представниками Червоного Хреста та ООН, що полонені, що склали зброю, їхатимуть виключно у бік України, тобто їх не повинні судити.
У той самий час загарбники перекреслили досягнуті домовленості.
Друга мета окупантів, на думку Бойченка, – налякати інших героїв, які сьогодні захищають українську державу.
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