У Маріуполі викрито колишнього бойовик "ДНР"

Затриман сорокарічний житель Маріуполя, який брав активну участь в незаконному військовому формуванні, яке воювало на боці "ДНР", зараз йому оголошено про підозру.

"Сьогодні прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який в 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань. Місцевий житель став на сторону прихильників країни-агресора і брав активну участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі. Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметра міськвиконкому в г. Маріуполь, який був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.