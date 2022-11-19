У Маріуполі рашисти хочуть знести частину району біля Азовсталі - мерія

12:57 18 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують знести майже всю стару частину Лівобережного району біля металургійного комбінату Азовсталь Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти збираються знести повністю майже всю стару частину Лівобережного району, наближену до Азовсталі", - написав Андрющенко.

Для наочності Андрющенко окреслив на картах червоним квартали, що точно йдуть під повне знесення, помаранчевим - ті, щодо яких остаточного рішення не прийнято. За його словами, дорослій людині у нормальній фізичній формі знадобиться не менше 25-30 хвилин, щоб обійти зазначені ділянки в середньому темпі. У прогулянковому – до 50 хвилин.