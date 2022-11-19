У Маріуполі рашисти хочуть знести частину району біля Азовсталі - мерія

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують знести майже всю стару частину Лівобережного району біля металургійного комбінату Азовсталь.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Для наочності Андрющенко окреслив на картах червоним квартали, що точно йдуть під повне знесення, помаранчевим - ті, щодо яких остаточного рішення не прийнято. За його словами, дорослій людині у нормальній фізичній формі знадобиться не менше 25-30 хвилин, щоб обійти зазначені ділянки в середньому темпі. У прогулянковому – до 50 хвилин.
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