У Маріуполі сталася бійка між російськими загарбниками

Увечері 13 серпня в окупованому Маріуполі на території Донецької області сталася бійня між російськими окупантами.
Цю інформацію поширив через свій канал у Telegram Петро Андрющенко, радник мера міста.
За його словами, інцидент трапився на центральному пляжі поблизу кафе "Санта-Барбара". Відеозапис, опублікований радником мера, показує, що бійка була масштабною.
Цю інформацію поширив через свій канал у Telegram Петро Андрющенко, радник мера міста.
За його словами, інцидент трапився на центральному пляжі поблизу кафе "Санта-Барбара". Відеозапис, опублікований радником мера, показує, що бійка була масштабною.
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