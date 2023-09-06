У Маріуполі сталася бійка між російськими загарбниками

08:27 14 серпня Київ, Україна

Увечері 13 серпня в окупованому Маріуполі на території Донецької області сталася бійня між російськими окупантами.



Цю інформацію поширив через свій канал у Telegram Петро Андрющенко, радник мера міста.



За його словами, інцидент трапився на центральному пляжі поблизу кафе "Санта-Барбара". Відеозапис, опублікований радником мера, показує, що бійка була масштабною.