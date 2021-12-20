У Маріуполі від коронавірусу померла двомісячна дитина

15:41 26 березень Київ, Україна

Спочатку на коронавірус в сім'ї захворіла мати дитини. А дитина померла через добу після госпіталізації.



Про це розповів меддиректор лікарні №4 Андрій Серветник.





За словами Серветника, двомісячного хлопчика намагалися врятувати, проте його стан швидко погіршувався, у дитини були супутні захворювання, які вплинули на хід хвороби.

"Дитина знаходилася на лікуванні в соматичному відділенні і знаходилася щодо питання вирішення соматичних проблем. Дитина мала ускладнення, які не пов'язані з ковідом, але які вплинули на його перебіг", - сказав медик.

Померлий хлопчик став наймолодшою жертвою коронавірусу в Україні.