У Маріуполі від коронавірусу померла двомісячна дитина

Спочатку на коронавірус в сім'ї захворіла мати дитини. А дитина померла через добу після госпіталізації.
Про це розповів меддиректор лікарні №4 Андрій Серветник.
Про це розповів меддиректор лікарні №4 Андрій Серветник.
За словами Серветника, двомісячного хлопчика намагалися врятувати, проте його стан швидко погіршувався, у дитини були супутні захворювання, які вплинули на хід хвороби.
Померлий хлопчик став наймолодшою жертвою коронавірусу в Україні.
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