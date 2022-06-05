У Маріуполі окупанти зносять будинки разом із тілами загиблих - мерія

Жорстокість рашистів не має меж. Якщо вони так нелюдяно ставляться до живих, то про яке взагалі ставлення до загиблих можна говорити!
Як повідомив у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко, окупанти розпочали знесення зруйнованих будинків у Маріуполі разом із тілами загиблих.
За його словами, окупанти розпочали знос без розбору завалів, незважаючи на інформацію про загиблих у будинку.
Перші будинки знесені на проспекті Єдності 56-60 під посиленою охороною із залученням "волонтерів".
Раніше він повідомив, що російські військові відмовилися видавати документи про смерть загиблих від обстрілу або отриманих травм.
За оцінками міськради, кількість мирних жителів, які загинули в Маріуполі, може перевищувати 22 тисячі людей.
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