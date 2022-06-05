У Маріуполі окупанти зносять будинки разом із тілами загиблих - мерія

Жорстокість рашистів не має меж. Якщо вони так нелюдяно ставляться до живих, то про яке взагалі ставлення до загиблих можна говорити!

Як повідомив у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко, окупанти розпочали знесення зруйнованих будинків у Маріуполі разом із тілами загиблих.

За його словами, окупанти розпочали знос без розбору завалів, незважаючи на інформацію про загиблих у будинку.

Перші будинки знесені на проспекті Єдності 56-60 під посиленою охороною із залученням "волонтерів".

"Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв'язку з тим, що після зносу все вивозиться на звалище Лівобережного району. Якщо в будинках залишалися трупи, то вони разом зі сміттям вивантажені на сміттєвому полігоні. Нелюдське поводження навіть із загиблими набуло нечуваних обертів", - пише Андрющенко.

Раніше він повідомив, що російські військові відмовилися видавати документи про смерть загиблих від обстрілу або отриманих травм.

За оцінками міськради, кількість мирних жителів, які загинули в Маріуполі, може перевищувати 22 тисячі людей.