У Маріуполі окупанти розбомбили дитячу лікарню

17:15 09 березень Київ, Україна

У Маріуполі російські окупанти розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок , повідомили у Маріупольській міській раді..



За даними міської влади, бомбардували лікарню з літаків цілеспрямовано.

“Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, повністю зруйновано", – повідомили у міськраді.

Наразі кількість постраждалих та загиблих уточнюється. Загалом у Маріуполі налічується шість дитячих лікарень та поліклінік.

За період, поки російські війська тримають у блокаді Маріуполь, у місті, за попередніми оцінками, загинуло вже 1300 людей.

Росіяни почали активно використовувати авіабомбардування та фактично тримають у заручниках городян, яких не випускають гуманітарними коридорами.

“Йде погодження маршруту, і очікуємо на підтвердження режиму тиші. Хоча б умовного. Чекати – найважче, до нескінченності важко у поточній критичній ситуації. Але іншого шляху поки що немає… Мета повного знищення міста окупантами вже не ховається”, – сказав радник міського голови Петро Андрющенко.

Росіяни не лише не дозволяють людям виїхати з міста, а й не пропускають гуманітарного вантажу до нього.

“Маріуполь залишається в облозі. Це – геноцид у центрі Європи у 21 столітті!” – каже голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Окрім бомбардувань росіяни також займаються інформаційними атаками. Так, після чергового зриву Росією евакуації вони починають розповсюджувати фейки, зокрема про те, що у цьому винні члени полку "Азов".

“Ця інформація не відповідає дійсності. Наш полк "Азов", як і ЗСУ, Національна гвардія, територіальна оборона, поліція та патрульна поліція, є єдиною запорукою надходження гуманітарного вантажу. Запорука безпечного виїзду із міста мирних українців. Не вірте дезінформації. Її буде багато. Довіряйте лише офіційним джерелам", – наголосив радник мера Маріуполя Андрющенко.

400 тисяч жителів Маріуполя живуть у фактичній ізоляції, подекуди без тепла, водопостачання, продовольства та ліки.