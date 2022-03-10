У Маріуполі окупанти розбомбили дитячу лікарню

У Маріуполі російські окупанти розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок , повідомили у Маріупольській міській раді..
За даними міської влади, бомбардували лікарню з літаків цілеспрямовано.
За даними міської влади, бомбардували лікарню з літаків цілеспрямовано.
Наразі кількість постраждалих та загиблих уточнюється. Загалом у Маріуполі налічується шість дитячих лікарень та поліклінік.
За період, поки російські війська тримають у блокаді Маріуполь, у місті, за попередніми оцінками, загинуло вже 1300 людей.
Росіяни почали активно використовувати авіабомбардування та фактично тримають у заручниках городян, яких не випускають гуманітарними коридорами.
Росіяни не лише не дозволяють людям виїхати з міста, а й не пропускають гуманітарного вантажу до нього.
Окрім бомбардувань росіяни також займаються інформаційними атаками. Так, після чергового зриву Росією евакуації вони починають розповсюджувати фейки, зокрема про те, що у цьому винні члени полку "Азов".
400 тисяч жителів Маріуполя живуть у фактичній ізоляції, подекуди без тепла, водопостачання, продовольства та ліки.
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