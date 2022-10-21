У Маріуполі окупанти відкрили великий морг

09:48 21 жовтня Київ, Україна

У зв'язку з великою смертністю в Маріуполі окупаційна влада вимушено відкрила новий морг.



Про це повідомляє Маріупольська міська рада.





"У місті надвисока кількість смертей. Замість того, щоб вкладати гроші в лікарні та відновлення нормального життя, окупанти збудували морг площею близько семи тис. кв. метрів", - Маріупольська міська рада.



Влада міста зазначає, що у людей, які живуть у Маріуполі, загострилися хронічні хвороби, зокрема, багато хто скаржиться на проблеми із серцем.

"Люди просто не витримують", - додали у міськраді.



З початку березня Маріуполь перебував у блокаді окупаційних військ росії. Загарбники скидали бомби на будинки, в яких ховалися мирні люди. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% усіх споруд міста.