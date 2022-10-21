У Маріуполі окупанти відкрили великий морг

У зв'язку з великою смертністю в Маріуполі окупаційна влада вимушено відкрила новий морг.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Влада міста зазначає, що у людей, які живуть у Маріуполі, загострилися хронічні хвороби, зокрема, багато хто скаржиться на проблеми із серцем.
З початку березня Маріуполь перебував у блокаді окупаційних військ росії. Загарбники скидали бомби на будинки, в яких ховалися мирні люди. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% усіх споруд міста.
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