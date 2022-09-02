У Маріуполі окупанти демонтують меморіал українським військовим, щоби встановити пам'ятник Невському
16:46 03 серпня Київ, Україна
У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові демонтують меморіал пам'яті військовослужбовцям, щоб встановити пам'ятник Олександру Невському на коні.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
“Прямо зараз у Маріуполі окупанти демонтують меморіал пам'яті військовослужбовцям з-поміж маріупольців, які загинули, захищаючи Україну. Як кажуть самі окупанти, на місці меморіалу хочуть встановити пам'ятник Олександру Невському на коні. Чому саме йому – невідомо, адже цей персонаж жодного стосунку до Маріуполя не має”, – йдеться у повідомленні.
Міська рада нагадала, що цей меморіал став важливою складовою оновленої площі Свободи. Він був виготовлений із граніту у формі українського герба, за яким струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзове дубове листя, на кожному з яких – ім'я загиблого героя.
Відреагував на демонтаж меморіалу й радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Після Оленівки окупанти мстяться і знищують навіть пам'ять про наших Захисників. Так виглядає жах. Незабаром побачите, як виглядає відплата. Кожен, хто торкнувся Меморіалу, буде покараний. Кожен. Лють. Просто лють», – написав він.
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