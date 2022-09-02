У Маріуполі окупанти демонтують меморіал українським військовим, щоби встановити пам'ятник Невському

16:46 03 серпня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові демонтують меморіал пам'яті військовослужбовцям, щоб встановити пам'ятник Олександру Невському на коні.



Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

“Прямо зараз у Маріуполі окупанти демонтують меморіал пам'яті військовослужбовцям з-поміж маріупольців, які загинули, захищаючи Україну. Як кажуть самі окупанти, на місці меморіалу хочуть встановити пам'ятник Олександру Невському на коні. Чому саме йому – невідомо, адже цей персонаж жодного стосунку до Маріуполя не має”, – йдеться у повідомленні.

Міська рада нагадала, що цей меморіал став важливою складовою оновленої площі Свободи. Він був виготовлений із граніту у формі українського герба, за яким струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзове дубове листя, на кожному з яких – ім'я загиблого героя.



Відреагував на демонтаж меморіалу й радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.