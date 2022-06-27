У Маріуполі виявили тіла ще понад 100 мешканців

Нові сумні знахідки у тимчасово окупованому Маріуполі. Під час обстеження будівель Лівобережного району міста у будинку, куди влучила ворожа авіабомба, виявлено понад 100 тіл цивільних.
Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.
Йдеться про будинок на вулиці Меотиди. В будівлю влучила російська авіабомба.
Йдеться про будинок на вулиці Меотиди. В будівлю влучила російська авіабомба.
Тіла, за словами Андрющенка, досі перебувають під завалами, проте їхнє вилучення та поховання росіяни не планують. У місті продовжують роботу з ексгумації загиблих, однак у пріоритеті двори шкіл та дитячих садків.
Багато маріупольців залишилися під завалами, які росіяни, щоб приховати свої злочини, зараз зносять у місті без ексгумацій.
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