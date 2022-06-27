У Маріуполі виявили тіла ще понад 100 мешканців

10:32 27 червня Київ, Україна

Нові сумні знахідки у тимчасово окупованому Маріуполі. Під час обстеження будівель Лівобережного району міста у будинку, куди влучила ворожа авіабомба, виявлено понад 100 тіл цивільних.

Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.



Йдеться про будинок на вулиці Меотиди. В будівлю влучила російська авіабомба.

Тіла, за словами Андрющенка, досі перебувають під завалами, проте їхнє вилучення та поховання росіяни не планують. У місті продовжують роботу з ексгумації загиблих, однак у пріоритеті двори шкіл та дитячих садків.

“Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях та дворах після ексгумацій обробка не проводиться”, – каже чиновник.

Багато маріупольців залишилися під завалами, які росіяни, щоб приховати свої злочини, зараз зносять у місті без ексгумацій.