У Маріуполі почалося вербування підлітків до лав "юнармійців"



Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Чергова спроба вербування юнаків у неопіонерський путінюгенд. Вчора підлітків примусово зігнали до школи №53 та демонстрували, яку підготовку мають "юнармійці" та дали тиждень "подумати" про вступ. Програма навчання – ненавидіти з дитинства та вбивати українців – у Маріуполі на марші”, – написав Андрющенко.