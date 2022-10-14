У Маріуполі почалося вербування підлітків до лав "юнармійців"
13:52 14 жовтня Київ, Україна
На Донеччині в окупованому Маріуполі росіяни примусово вербують підлітків до лав "юнармійців".
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Чергова спроба вербування юнаків у неопіонерський путінюгенд. Вчора підлітків примусово зігнали до школи №53 та демонстрували, яку підготовку мають "юнармійці" та дали тиждень "подумати" про вступ. Програма навчання – ненавидіти з дитинства та вбивати українців – у Маріуполі на марші”, – написав Андрющенко.
Судячи з опублікованих фото, у "юнармійці" вербують не лише юнаків, а й дівчат.
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