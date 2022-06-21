У Маріуполі через брак інсуліну вмирають люди

В окупованому Маріуполі зараз проживає більше тисячі хворих на цукровий діабет, багато з яких помирають через відсутність інсуліну.
Про це із посиланням на свідчення городян повідомляє сайт 0629.
На тлі санкцій у росії почалися проблеми з інсуліном і нещодавно антимонопольна служба країни погодила підвищення граничних цін, зокрема, на ін'єкційний інсулін. Прогнозується, що ціни зростуть на 5-28%. Ця криза відбивається на житті українців, які змушені жити на окупованих територіях.
За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, у місті зараз залишилося понад тисячу хворих на цукровий діабет. При цьому тамтешні лікарі почали проводити більшу кількість ампутацій через гангрену, що розвивається, у пацієнтів на тлі інсулінодефіциту. За словами чиновника, йдеться про кількість від трьох до п'яти операцій щодня.
Про це із посиланням на свідчення городян повідомляє сайт 0629.
На тлі санкцій у росії почалися проблеми з інсуліном і нещодавно антимонопольна служба країни погодила підвищення граничних цін, зокрема, на ін'єкційний інсулін. Прогнозується, що ціни зростуть на 5-28%. Ця криза відбивається на житті українців, які змушені жити на окупованих територіях.
За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, у місті зараз залишилося понад тисячу хворих на цукровий діабет. При цьому тамтешні лікарі почали проводити більшу кількість ампутацій через гангрену, що розвивається, у пацієнтів на тлі інсулінодефіциту. За словами чиновника, йдеться про кількість від трьох до п'яти операцій щодня.
Ситуація із медичною допомогою у Маріуполі критична. У місті залишилося близько 100 тисяч жителів, проте живуть вони в антисанітарії та відчувають нестачу продовольства. Через відсутність води люди змушені прати у калюжах.
Попри це російські військові не пропускають у регіон гуманітарні вантажі.
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