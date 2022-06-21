У Маріуполі через брак інсуліну вмирають люди

16:14 21 червня Київ, Україна

В окупованому Маріуполі зараз проживає більше тисячі хворих на цукровий діабет, багато з яких помирають через відсутність інсуліну.



Про це із посиланням на свідчення городян повідомляє сайт 0629.



На тлі санкцій у росії почалися проблеми з інсуліном і нещодавно антимонопольна служба країни погодила підвищення граничних цін, зокрема, на ін'єкційний інсулін. Прогнозується, що ціни зростуть на 5-28%. Ця криза відбивається на житті українців, які змушені жити на окупованих територіях.



За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, у місті зараз залишилося понад тисячу хворих на цукровий діабет. При цьому тамтешні лікарі почали проводити більшу кількість ампутацій через гангрену, що розвивається, у пацієнтів на тлі інсулінодефіциту. За словами чиновника, йдеться про кількість від трьох до п'яти операцій щодня.

“Через відсутність обладнання, реактивів та ліків все лікування схоже на “помазати зеленкою та відпустити додому”, – каже Андрющенко.

Ситуація із медичною допомогою у Маріуполі критична. У місті залишилося близько 100 тисяч жителів, проте живуть вони в антисанітарії та відчувають нестачу продовольства. Через відсутність води люди змушені прати у калюжах.



Попри це російські військові не пропускають у регіон гуманітарні вантажі.