У Маріуполі 8-річний хлопчик підірвався на міні

07:35 06 червня Київ, Україна

На пляжі Піщаний у Маріуполі двоє людей підірвалися на міні та загинули. Один із них – восьмирічний хлопчик.

Про це у неділю, 5 червня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



За його словами, інцидент стався 3 червня. Згаданий пляж примикає до порту. Саме це узбережжя показово на камеру, нібито розмінували російські війська.

"Після цього голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко зазначив, що пляжі розміновані та відкриті до відвідування. Наслідок - дві смерті маріупольців", - зазначив радник.

Проте, наголошує Андрющенко, незважаючи на загибель людей, загарбники разом із пропагандистами продовжують кликати мешканців на пляжі.