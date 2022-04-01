У Львівській області затримано помічника у перетині кордону чоловікам призовного віку

14:01 01 квітня Київ, Україна

У Львівській області співробітники СБУ викрили та блокували механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Протиправну діяльність організував 24-річний мешканець Львівщини. Також слідством встановлено, що у свою схему чоловік планував залучити і медиків. А саме для забезпечення виготовлення медичних документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку безперешкодно могли б покинути Україну", - йдеться у повідомленні.



Зловмисника було затримано при отриманні двох тисяч доларів за виготовлення двох пакетів "документів".



Головному фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.