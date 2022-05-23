У Львівській області чоловіку болгаркою перерізало шию до хребців, він вижив

Жахлива і неймовірна подія трапилася в Червоноградському районі Львівської області. Випадково впавши на працюючу болгарку, 32-річний чоловік перерізав шию аж до хребта. Попри таку травму, чоловік вижив.
Крім того, додали медики, під час падіння інструмент пошкодив і щитовидну залозу, що викликало масивну кровотечу. При цьому він зупинився буквально за кілька міліметрів від сонної артерії - це і врятувало чоловіка.
Постраждалого оперативно доставили в лікарню. У нього діагностували масивну рану м'яких тканин з ушкодженням м'язів, підшкірної клітковини, кісток і хрящів шийного відділу хребта. Його прооперували.
Зараз чоловік вже перебуває вдома.
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