У Луганській області лікар прикрив собою породіллю, у якої приймав пологи

14:09 29 березня Київ, Україна

На Луганщині лікар-акушер отримав поранення під час прийому пологів. Осколками скла лікарю-гінекологу посікло спину, проте він залишився живим.



Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



Зараз у Луганській області працюють фактично всього два пологові стаціонари – у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Ще один тимчасовий розгорнули у Кремінній, адже через постійні обстріли росіян транспортувати жінок у вищезгадані пологові не вдається.



Гайдай не уточнив, де стався випадок, але повідомив, що це сталося минулого тижня.

"На війні особливо вражає мужність людей мирних професій. Людина виконувала свій професійний обов'язок під ворожим обстрілом і, не вагаючись, собою закрила майбутню маму та її малюка", - розповів голова Луганської ОДА.

Минулого тижня в Луганській області, як уточнив Гайдай, народилося дев'ятеро дітей: шість хлопчиків та три дівчинки. У трьох випадках лікарям довелося робити кесарів розтин.

"Немає слів, якими можна описати професіоналізм та героїзм наших лікарів. Особливо тих, хто під артобстрілами допомагає з'явитися новим життям", – каже Гайдай.

Мами та немовлята перебувають під постійним наглядом та отримують всю необхідну медичну допомогу. Від держави маленькі громадяни отримали «пакунок малюка».

Усього з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну народилося вже понад 15 тисяч малюків. У цих даних не враховується кількість новонароджених із тимчасово окупованих територій та територій, де ведуть активні бойові дії.