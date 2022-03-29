У Луганській області лікар прикрив собою породіллю, у якої приймав пологи

На Луганщині лікар-акушер отримав поранення під час прийому пологів. Осколками скла лікарю-гінекологу посікло спину, проте він залишився живим.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Зараз у Луганській області працюють фактично всього два пологові стаціонари – у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Ще один тимчасовий розгорнули у Кремінній, адже через постійні обстріли росіян транспортувати жінок у вищезгадані пологові не вдається.
Гайдай не уточнив, де стався випадок, але повідомив, що це сталося минулого тижня.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Зараз у Луганській області працюють фактично всього два пологові стаціонари – у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Ще один тимчасовий розгорнули у Кремінній, адже через постійні обстріли росіян транспортувати жінок у вищезгадані пологові не вдається.
Гайдай не уточнив, де стався випадок, але повідомив, що це сталося минулого тижня.
Минулого тижня в Луганській області, як уточнив Гайдай, народилося дев'ятеро дітей: шість хлопчиків та три дівчинки. У трьох випадках лікарям довелося робити кесарів розтин.
Мами та немовлята перебувають під постійним наглядом та отримують всю необхідну медичну допомогу. Від держави маленькі громадяни отримали «пакунок малюка».
Усього з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну народилося вже понад 15 тисяч малюків. У цих даних не враховується кількість новонароджених із тимчасово окупованих територій та територій, де ведуть активні бойові дії.
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