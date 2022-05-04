На Луганщині розгромлено штурмовий загін «Барс-7» зі складу ПВК «Вагнер»

12:22 02 травня Київ, Україна

Штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії "Вагнера" атакував українські позиції в Луганській області, але зустрів гідну відсіч.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

В результаті семеро найманців загону "Барс-7" взято у полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. За словами окупантів, їх найняли через військкомати росії на зарплату 205 тисяч рублів. За 10 днів боїв в Україні із 400 людей із загону вбито та поранено близько 150 людей.

Бутусов назвав імена найманців: майор Віктор Коржавін із Челябінської області, радист Сергій Богданов із Краснодарського краю, місто Тимошевськ, солдати Володимир Насиров з Уфи, Суднєв Валерій із Іжевська, молодший сержант Юшков Дмитро, мешканець Луганська Коваленко Дмитро, а також ще один громадянин росії з Томська.



А ще вчора лавров на весь світ заявляв, що «вагнерівців» в Україні немає.