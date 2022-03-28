На Луганщині від ворожих обстрілів горять і обрушуються будинки. З-під завалів рятують людей

18:38 28 березня Київ, Україна

Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ під щільним обстрілом росіян. Пожежними вдалося врятувати 26 людей, які постраждали 10, загинули двоє.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Вдень суцільний жах траплявся у Сєвєродонецьку – п'ять попадань у житлові будинки, три з яких зруйновані. Рятувальники розбирали завали кілька годин. Загостреною залишається ситуація і в Рубіжному. У цих двох містах за добу у нас 2 загиблих та 10 постраждалих. Загалом вдалося врятувати з-під завалів та з вогню 26 громадян”, - повідомив Сергій Гайдай.

У Лисичанську палають будинки, гаражі, господарські будівлі. Інформації про жертв та постраждалих немає.

За добу в області росіянами пошкоджено 23 об'єкти – 14 багатоквартирних та 8 приватних житлових будинків, а також будівлю лікарні у Сєвєродонецьку.

Жертв може бути більше. Рятувальні роботи продовжуються. Обстріли не вщухають.