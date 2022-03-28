На Луганщині від ворожих обстрілів горять і обрушуються будинки. З-під завалів рятують людей

Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ під щільним обстрілом росіян. Пожежними вдалося врятувати 26 людей, які постраждали 10, загинули двоє.
Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
У Лисичанську палають будинки, гаражі, господарські будівлі. Інформації про жертв та постраждалих немає.
За добу в області росіянами пошкоджено 23 об'єкти – 14 багатоквартирних та 8 приватних житлових будинків, а також будівлю лікарні у Сєвєродонецьку.
Жертв може бути більше. Рятувальні роботи продовжуються. Обстріли не вщухають.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі