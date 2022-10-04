На Луганщині окупанти знищили телевежу, яка забезпечувала сигнал для 200 тисяч українців

19:03 04 жовтня Київ, Україна

Російська армія знищила 150-метрову телевежу в Камишевасі Сєвєродонецького району, яка забезпечувала потреби у сигналі понад 200 тисяч мешканців Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Мовлення з телевежі почалося 22 серпня 2021, радіус поширення сигналу становив 50 км.

Телевежа була збудована понад рік тому коштом Євросоюзу.
"До речі, на найвищій її точці майорів синьо-жовтий прапор розміром 4х6 м. Напевно, саме він і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямі дорівнювали із землею все", - повідомив Гайдай.