На Луганщині окупанти знищили телевежу, яка забезпечувала сигнал для 200 тисяч українців

Російська армія знищила 150-метрову телевежу в Камишевасі Сєвєродонецького району, яка забезпечувала потреби у сигналі понад 200 тисяч мешканців Луганської та Донецької областей.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Мовлення з телевежі почалося 22 серпня 2021, радіус поширення сигналу становив 50 км.
Телевежа була збудована понад рік тому коштом Євросоюзу.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Мовлення з телевежі почалося 22 серпня 2021, радіус поширення сигналу становив 50 км.
Телевежа була збудована понад рік тому коштом Євросоюзу.
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