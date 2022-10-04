На Луганщині окупанти знищили телевежу, яка забезпечувала сигнал для 200 тисяч українців

19:03 04 жовтня Київ, Україна

Російська армія знищила 150-метрову телевежу в Камишевасі Сєвєродонецького району, яка забезпечувала потреби у сигналі понад 200 тисяч мешканців Луганської та Донецької областей.



Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Мовлення з телевежі почалося 22 серпня 2021, радіус поширення сигналу становив 50 км.



Телевежа була збудована понад рік тому коштом Євросоюзу.