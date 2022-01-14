У Луганській області виявлено схованку зі зброєю

18:43 01 вересень Київ, Україна

У селі Колядівка співробітниками Служби безпеки України в Луганській області знайдено схованку з бойовою зброєю.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

"У підземному сховищі неподалік житлових будинків в селі Колядівка Новоайдарського району оперативники спецслужби вилучили зі схованки 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу - 7,5 кілограма) та більше ніж 7 тисяч набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.

Також перевіряється інформація про причетність бойовиків проросійського незаконного збройного формування до облаштування схрону.



Крім того, вилучені засоби ураження передані групі розмінування для знищення.