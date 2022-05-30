У Луганській області через обстріл росії загинув французький журналіст
16:40 30 травня Київ, Україна
На Луганщині через обстріл загинув французький журналіст.
Про це повідомив голова обласної адміністрації Сергій Гайдай.
"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Уламки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення у шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліціянта врятувала каска", - написав Гайдай у Telegram.
Евакуацію цивільних із Луганської області зупинено.
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